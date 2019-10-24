Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

24.10.2019 20:40
Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et