24.10.2019 20:39

- Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

İDLİB - Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA