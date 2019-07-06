Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü

Esad rejimi destekçilerinin İdlib kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine varil bombaları ile hava saldırısı düzenlemesi sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA