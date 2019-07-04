- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölüİDLİB - Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü
İDLİB - Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.
Esad Rejimi destekçilerinin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri ölenlerin arasında çocukların da olduğunu doğrularken saldırı sonucu çok sayıda da kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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