Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü

Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü

Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü

Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.

Esad Rejimi destekçilerinin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri ölenlerin arasında çocukların da olduğunu doğrularken saldırı sonucu çok sayıda da kişinin de yaralandığı kaydedildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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