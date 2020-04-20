- Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı : 3 Yaralı
- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 3 yaralı Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Beynin kasabasında Esad rejimi füze saldırısı düzenlerken saldırıda 3 kişi yaralandı.
20.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:04
- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 3 yaralı
İDLİB - Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Beynin kasabasında Esad rejimi füze saldırısı düzenlerken saldırıda 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Beynin kasabasında Esad rejimi füze saldırı düzenledi. Saldırıda birkaç ev ve arabanın kullanılmaz hale geldiği, 3 sivilin ağır yaralandığı açıklandı. Gece saatlerinden sabaha kadar en az 14 füze saldırı sesinin duyulduğu vurgulandı.
Kaynak: İHA