- Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı : 3 Yaralı - Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 3 yaralı Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Beynin kasabasında Esad rejimi füze saldırısı düzenlerken saldırıda 3 kişi yaralandı.

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 3 yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Beynin kasabasında Esad rejimi füze saldırısı düzenlerken saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Beynin kasabasında Esad rejimi füze saldırı düzenledi. Saldırıda birkaç ev ve arabanın kullanılmaz hale geldiği, 3 sivilin ağır yaralandığı açıklandı. Gece saatlerinden sabaha kadar en az 14 füze saldırı sesinin duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA