Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi destekçilerinin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine gün içerisinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri yaptıkları açıklamada yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve çocuk olduğunu aktardı.

(İHA)

Kaynak: İHA