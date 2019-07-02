Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü

Esad rejimini destekleyen güçlerin İdlib kırsalını bombalaması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü

Esad rejimini destekleyen güçlerin İdlib kırsalını bombalaması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi.

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğunun aktarıldığı saldırılar sonrası bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekiplerinin molozların altında kalan insanları bölgedeki sağlık kuruluşlarına taşıdığı belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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