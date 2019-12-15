Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı

15.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:44

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Maarşurin beldesine düzenlediği saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.



Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, en az 6 sivilin de ağır yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, saldırının ardından bölgede yangın çıktığını ifade etti. Saldırıda sivillere ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA