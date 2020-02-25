Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu
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Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu

Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı.

25.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:45
Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu

'nin kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirilirken savaş alanına dönen sokaklar ve sivillerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Saldırıda ayrıca, kentte sivillerin sığınak olarak kullandığı bir hapishaneye de 2 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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