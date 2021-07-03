Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 8 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 8 ölü

Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 8 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esad rejiminin İdlib kırsalına gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı.

Esad rejiminin İdlib kırsalına gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Rejim, bu kez İdlib'in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef alarak sivillerin evlerini vurdu. Saldırı sonucu Ablin köyünde aynı aileden 5, Biylon köyünde 2, Belchon köyünde ise 1 çocuk olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken, saldırıda hasar alan evlerin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - İDLİB

Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 8 ölü
Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 8 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 8 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:24:07. #1.15#

title