Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü
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Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'de sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı açıklandı.

11.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:35
Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 'de sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı açıklandı.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'de sanayi bölgesine iki hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük hasar oluştuğu da belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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