Esad rejimi, İdlib'de ilerleyişini sürdürüyor

29.08.2019 13:32

Suriye'de muhaliflerle çatışan rejim güçlerinin İdlib şehrinde 5 bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.



Esad rejimi, Suriye'nin İdlib'e bağlı Han Şeyhun ve Maarat Numan bölgesinde ilerleyişi devam ediyor. Esad rejimi Rusya'nın desteğiyle İdlib kırsalındaki 5 bölgeyi ve çok geniş araziyi ele geçirerek stratejik Al-Tamanah kasabasını kuşattığı ifade edildi.



Suriye rejimi güçleri, son birkaç gün içinde, İdlib'in güney kırsalındaki stratejik alanlarda, Han Şeyhun kentinin uluslararası karayolu Şam-Halep'te ve Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrol ettiği Latamna kentinde ilerlediği öne sürüldü.



Rusya'nın desteği ile Esad rejimi geçen hafta Han Şeyhun'u ele geçirmişti. - İDLİB

Kaynak: İHA