Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı - Haberler

Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı.

01.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:31
Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

Esad rejimi, 'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi İdlib'in 15 kilometre güneydoğusunda yer alan Sarmin beldesindeki okula saldırdı. Füze ile gerçekleşen saldırı sonucu 5'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler