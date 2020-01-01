Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

01.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:31

Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Suriye'de Esad rejimi İdlib'in 15 kilometre güneydoğusunda yer alan Sarmin beldesindeki okula saldırdı. Füze ile gerçekleşen saldırı sonucu 5'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA