Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı
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Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı

Esad rejimi İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyündeki sivil kampına topçu saldırısı gerçekleştirdi.

15.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:06
Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı

Esad rejimi 'in kuzeyindeki Sarmada köyündeki sivil kampına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 6 sivil ağır yaralandı.


Esad rejimi Halep ve İdlib'e saldırmaya devam ediyor. Esad rejimi gece saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyünde bulunan sivil kampına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Olayda en az 6 sivil ağır yaralandı. Esad güçlerinin kamptaki sivillere uykuda saldırarak 4 topçu atışı gerçekleştirdiği belirtildi. Olay sırasında yaralanan sivillerin durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırdı. Sarmada köyündeki kampta binden fazla aile yaşıyor. - İDLİB

Kaynak: İHA
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