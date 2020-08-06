Esad rejimi Hama'yı vurdu: 2 yaralı Suriye'de Esad rejiminin Hama şehrine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Suriye'de Esad rejiminin Hama şehrine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Suriye'de Esad rejimi Hama şehrini hedef aldı. Saldırıda bir kadın ve bir erkek yaralandı. Yerel kaynaklar, sivillerin durumunun ağır olduğunu söyledi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırının yaşandığı bölgedeki evler kullanılamaz hale geldi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA