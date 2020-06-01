Esad rejimi Halep'te tarım aracını vurdu
Suriye'de Esad rejimi Halep kentinin batısındaki Kefrnoran kasabası yakınlarında tanksavar füzesi ile tarım aracını vurdu.
01.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:41
Suriye'de Esad rejimi Halep kentinin batısındaki Kefrnoran kasabası yakınlarında tanksavar füzesi ile tarım aracını vurdu.
Esad rejimi Halep kentinin batısındaki Kefrnoran kasabası yakınlarında tanksavar füzesi ile tarım aracını hedef aldı. Aracın hasat yapıldığı sırada hedef alındığı bildirildi. Hedef alınan aracın alev alev yandığı ve bölgede patlama seslerin duyulduğu ifade edildi. - HALEP
Kaynak: İHA