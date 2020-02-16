Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler

Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

16.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:36
Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları sabah saatlerinde Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Rejim uçaklarının Darat Izza ve Anjarh köylerini hedef aldığı sırada 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. - HALEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler