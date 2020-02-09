Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü
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Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü

Esad rejimi savaş uçaklarının Halep'in Atarib bölgesini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

09.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:10
Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü

Esad rejimi savaş uçaklarının Halep'in Atarib bölgesini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Suriye rejim güçleri, Halep'te kent ve kasabalara düzenlediği saldırılara devam ediyor. Esad rejimi savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Atarib'i bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı. Suriye Sivil Savunma Gücünün yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı boyunca Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının saldırıları sonucu Halep'te 28'i çocuk olmak üzere toplam 59 sivil hayatını kaybetti. - HALEP

Kaynak: İHA
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