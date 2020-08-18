Esad rejimi El Bara kasabasını vurdu: 5 yaralı Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırılarında 5 sivil yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırılarında 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in kırsalındaki bulunan El Bara kasabasını hedef aldı. Yerel kaynaklara göre Esad rejiminin sabah saatlerinde kasabaya düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı. Kasabada yaşayan siviller topçu atışlarını duyunca güvenli bölgelere kaçtı. Saldırı nedeniyle kasabadaki bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA