Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
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Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

14.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:31
Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.


Esad rejimi, Halep'in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

Kaynak: İHA
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