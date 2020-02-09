Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti
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Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti

İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde savaş suçu işlemeye devam eden Beşar Esad rejimi askerleri, bir mezardan çıkardıkları kafatasıyla eğlendi, o anları da kayda aldı.

09.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:28
Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti

'de ele geçirdikleri bölgelerde savaş suçu işlemeye devam eden Beşar Esad rejimi askerleri, bir mezardan çıkardıkları kafatasıyla eğlendi, o anları da kayda aldı.


İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırıp tahrip eden Esad rejimi askerlerinin başka bir skandalı daha ortaya çıktı. Rejim askerleri mezardan çıkarttıkları ve rejim muhalifi bir kişiye ait olduğu sanılan kafatasıyla çekip yayınladı. Ortaya çıkan görüntülerde 2 rejim askerinin kafatasıyla dalga geçip güldükleri görülüyor. - İDLİB

Kaynak: İHA
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