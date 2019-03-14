Esad'ın Suç Ortaklarına Vize, Belçika'yı Karıştırdı

SURİYELİ Hıristiyan göçmenlere para karşılığı insani vize verdiği ortaya çıkan Belçikalı Yeni Flaman İttifakı Partili (N-VA) Mechelen Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam'ın tutuklanmasının ardından süren soruşturma eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'e uzandı. Francken hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın katliamlarına ortak olan adamına insani vize verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Francken'ın bakanlığı döneminde insani vize ile Belçika'ya gelen bin 502 Suriyeli arasında Esad rejiminin işlediği suçlara karışan olup olmadığı araştırılıyor. İddialara konu olan ve bu bin 502 kişi arasında yer alan kişinin, Melikan Kucam üzerinden insani vize ile gelmediği Suriyeli rahip Dibo Habbabé vesilesiyle Francken tarafından insani vize verildiği belirlendi.

ÜLKEYE GELMELERİ SAĞLANDI VE KAYBOLDULAR

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken ve kabinesinin arabuluculuğuyla insani vize ile Belçika'ya gelen Suriyeliler konusu Federal Parlamento'da da görüşüldü. Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block, Francken döneminde verilen insani vizeleri açıkladı. de Block şunları söyledi: "Francken, Suriye'deki Müslümanlara yardım etmek istemedi. Sadece Hıristiyanlar için çaba sarf etti. Bu sıradan bir soruşturma değil. Konu sadece Melikan Kucam ve oğlu ile bitmiyor. Francken'ın kabinesi tarafından insani vize verilen 121 Suriyeli ortalıkta yok. Bunların kim ve nerede olduklarına dair bilgimiz de yok. Bu 121 Suriyeliden 107'si Melikan Kucam'ın listesinde ama diğerleri değil. Ülkeye gelmeleri sağlanıyor ve kayboluyorlar. Francken zamanında bin 502 kişi insani vize başvurusunda bulundu. Kucam üzerinden 326 Suriyeli vize aldı. Francken'in, Kucam'ın insani vize sağladığı 219 kişi olduğunu iddia etmesine rağmen gerçek rakamın 326. Francken neden gerçek rakamı sakladığı konusunda konuşmuyor."

107 KİŞİ HİÇ RAPOR EDİLMEDİ

"Dikkat çekici olan başka bir konu da 107 kişi Beyrut Büyükelçiliği'nde insani vize aldı ama Belçika'da hiç rapor edilmedi. Bu 107 kişi, insani vize alan ve ortada olmayan 121 Suriyeli arasında ortada olmayan 107 kişi bu insanlar arasında. Bu insanlar nereye gitti? Hangi amaçlarla vize için başvurdular? Ciddi bir suç işleyip işlemediler mi araştırılıyor. Esad'ın katliam ve suçlarına ortak olan birine insani vize iddiası çok güçlü bir iddia ancak vize verildiği de bir gerçek. Esad'ın daha fazla suç ortağına insani vize verilip verilmediği soruşturuluyor." Mechelen şehri Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam'ın Suriyeli Hristiyan göçmenlere para karşılığında insani vize sağladığı ortaya çıkmış, yapılan soruşturmanın sonucunda Kucam ve 21 yaşındaki oğlu tutuklanmıştı.