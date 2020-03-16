Esad'ın görünmez gücü Şebbiha
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Esad'ın görünmez gücü Şebbiha - Haber
Suriye, Masum, Güncel

Esad'ın görünmez gücü Şebbiha

Suriye'de rejimin görünmez gücü olarak nitelendirilen Şebbiha güçleri insanlık dışı uygulamaları ile masum halkın, yaşam mücadelesini zorlaştırıyor.

16.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:30
Esad'ın görünmez gücü Şebbiha

Suriye'de rejimin görünmez gücü olarak nitelendirilen Şebbiha güçleri insanlık dışı uygulamaları ile masum halkın, yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Fiziksel olarak, rejim güçlerinden farklı olan Şebbihaların hırsızlık, taciz gibi saldırılarına masum kalan halk rejimin bombardımanı ve Şebbihaların uygulamaları arasında kalmış durumda.

Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle binlerce masum hayatını kaybederken, Esad rejiminin kontrolü altında bulunan bölgelerde yaşayan siviller ise rejim tarafından oluşturulan ve rejimin "görünmez gücü" olarak nitelendirilen Şebbiha güçlerinin insanlık dışı yönetimine maruz kalıyor. Rejimin Şebbiha güçleri Arap Birliği'nin gözetiminde Lübnan'a giren Baba Esad'in burayı mesken edinmek ve bir korku düzeni kurmak amacıyla Malik Esad tarafından 1975 yılında kuruldu. Şebbiha'lardan güç alan Baba Esad, görünmez güç Şebbiha'lara maddi destek sağladı.

Fiziksel olarak rejim güçlerinden farklı olan Şebbiha güçleri, babasının yolundan giden Beşar Esad'ın görüşleri doğrultusunda idare ediliyor. Sayıları 9-10 bin civarında olduğu tahmin edilen Şebbiha güçleri halkın huzur ortamını bozarak, zorla para topluyor. Rejim kontrolünde yaşayan halk, Şebbihalar'ın zaman zaman hırsızlıklarına maruz kalıyor.

Esad rejimi, kontrol altına almak istediği bölgelere havadan saldırılar düzenliyor. Bombardımandan kaçan siviller, eşyalarını evlerinde bırakarak kaçıyor. Bu sırada, kaçan halkın boş evine baskın yapan Şebbiha güçleri evde bulunan eşyalara el koyuyor. Bombardımanın sona ermesiyle geri dönene siviller eşyalarını ve evlerini talan edilmiş halde buluyor. Esad rejimi ve Şebbiha güçleri arasında mahsur kalan siviller bir yandan hayatta kalma mücadelesi bir yandan da mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Hırsızlığın yanı sıra taciz saldırılarına maruz kalan sivil halk, rejimin insanlık dışı yöntemleriyle mücadele ediyor.

"NE VARSA ALIYORLAR"

El Bab'da kalan bir sivil "Rejim, fiziksel olarak son derece güçlü olan Şebbiha güçleri ile öldürme, baskın düzenleme, tutuklama gerçekleştirme ya da Esad rejime güç toplamak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık olayı yaşamış bir başka Suriyeli ise "Hiçbir şey bırakmıyorlar. Koltuk, televizyon, ev eşyaları ne varsa alıyorlar. Sivillerin mezarlıklarında bile tahrip eylemleri yapıyorlar" dedi.

Başka bir sivil ise, "Esad rejimin ordusu zaten bir noktayı kontrol altına aldıktan sonra ilk önce hırsızlık yapmaya başlıyor, sonra sivillerin evlerini ateşe veriyorlar. Onların amacı bize korkutmak" sözlerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Ankara ve Konya'dan sonra bir ilimizde daha 'umre' karantinası Haber
Ankara ve Konya'dan sonra bir ilimizde daha "umre" karantinası
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Rita Wilson Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Esad'ın görünmez gücü Şebbiha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:12:51. #1.14#