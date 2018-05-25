Esad'ın Askerleri Yermuk'u Yağmalıyor

Suriye ordusu tarafından harabeye çevrilen Şam'ın güneyindeki Yermuk şehrinde Filistinli mültecilerin kampları ve evleri, Suriye rejim güçleri tarafından yağmalanmaya devam ediyor.

Enkaza dönen Yermuk şehrinde evlere ve dükkanlara giren Suriye rejim güçleri, kenti adeta yağmalıyor. Aktivistler, enkaza dönen şehirden çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Suriye'den alınıp Lübnan'a yerleştirilen yüzlerce Filistinli, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'in Filistinli mülteciler için kurduğu yardım teşkilatı UNRWA'ya Yermuk'deki Filistinli mülteci kamplarını yağmalamayı durdurması için Suriye rejimine baskı yapması çağrısı yaptı. Yermuk mülteci kampındaki siviller, Aruba bölgesindeki bir toplantı salonunun bombalanması sırasında içeride 30 kişinin bulunduğunu belirterek, enkaz altında bulunan cesetlerin çıkartılmasını istedi.

Suriye rejim güçleri, Filistin Kızılayı'nın enkaz altındaki Filistinlileri kurtarma çalışmalarını engelledi. Çok sayıda Filistinli ve Suriyeli sivil enkaz altında kalırken, onlarca kadın ve çocuk Suriye rejim gücünün askerleri tarafından atılan el bombası ve varil bombaları sebebiyle öldü.

Filistinli insan hakları aktivistleri, önceki gün evlerinde kalmakta ısrar ettikleri için tutuklanan 20 kadar yaşlı Filistinli'yi serbest bırakması konusunda Suriye rejimine baskı yapması için BM'ye ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu. - ŞAM