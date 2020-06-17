Esad'ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis cezası
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Esad'ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis cezası

Fransız mahkemesi, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat el Esad'a para aklamak suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

Esad'ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis cezası
17.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:10

Fransız mahkemesi, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat el Esad'a para aklamak suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

Fransa'da 2019 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinde karar çıktı. Paris Ceza Mahkemesi, Rıfat el Esad'a 4 yıl hapis cezasının yanı sıra 29 milyon dolarlık servetine el koydu. Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanmakla suçlanıyordu. Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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