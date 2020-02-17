Esad: 'İdlib'in kurtuluş mücadelesi kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen sürüyor'
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Batı Halep'te kontrolü ele geçiren askeri birliklerini tebrik ederek, "Muhaliflerin er ya da geç yenilgiye uğrayacaklarını" ifade etti. Esad, "Kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen mücadelemiz devam edecektir" dedi
17.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:04
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Batı Halep'te kontrolü ele geçiren askeri birliklerini tebrik ederek, "Muhaliflerin er ya da geç yenilgiye uğrayacaklarını" ifade etti.
Suriye televizyonuna konuşan Esad, Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığının altını çizerek, muhalifleri tehdit ederek saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com