Esad: İdlib'de ilan edilen ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyorum
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Esad: İdlib'de ilan edilen ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyorum

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma sonucu ilan edilen ateşkesten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi

06.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:44
Esad: İdlib'de ilan edilen ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyorum

Devlet Başkanı Beşşar Esad konusunda Türkiye ile arasında varılan anlaşma sonucu ilan edilen ateşkesten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında perşembe günü Kremlin Sarayı'nda yapılan kritik zirve sonrası İdlib'de gece yarısından itibaren ateşkes ilan edilmesine karar verilmiş ve gece yarısı ateşkes yürürlüğe girmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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