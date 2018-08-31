Esad, Hava Saldırısı Korkusuyla Askeri Hava Alanlarını Tahliye Ediyor

İdlib'e saldırı hazırlığı içinde bulunan Suriye'nin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırma ihtimali korkusuyla ülkedeki askeri hava alanlarındaki bütün uçakları güvenli hava alanların nakletme kararı aldığı kaydedildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye rejiminin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yapması muhtemel hava saldırısı sebebiyle dün öğleden sonra Humus'taki Sin Havalimanındaki 8 adet Sukhoi Su-24 savaş uçağını Lazkiye'deki Hamim Havalimanına, iki savaş uçağını da Şam uluslararası hava limanına nakletti.

Suriye rejimi ayrıca, Humus yakınındaki Tifur askeri havalimanından 2 savaş uçağını yakınlardaki Şayrat Havalimanına nakletti. Aynı askeri kaynaklar, rejiminin Nayrab, Hama ve Medresetil Mücenzerat'taki subaylarına buralardaki bütün helikopterlerin ve savaş uçaklarının Hmeymim, Şayra ve Mezze'ye nakletmeleri emrini verdiğini belirtti.

Suriye son iki gün içinde üç adet L 29 delfin jetini Nayrap'tan Şayrat'a ve Medrese el Mücenzerat'ta ve Hama'daki savaş helikopterlerini Mezza'ya nakletti.

Resmi bir ziyaret için Moskova'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye'ye yapmaları muhtemel olan hava saldırısı konusunda uyardı.

Muallim, Suriye rejimine desteği sebebiyle Rusya'ya müteşekkir olduklarını belirterek Rusya'nın önceliğinin ülkenin yeniden inşası ve mültecilerin geri dönmesi olduğunu belirtti.

Muallimin açıklamasının, Rusya'nın ABD ve müttefiklerinin Suriye rejimine karşı bir hava saldırısı başlatmak için Washington'un bölgeye 70 tane stratejik savaş uçağı ve destroyer gönderdiğini söylemesinden sonra geldi. Diğer taraftan, Rusya Cumartesi günü Akdeniz'de büyük çaplı bir askeri tatbikat yapacağını açıkladı. - ŞAM