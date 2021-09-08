Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçler, Suriye'nin İdlib kentine topçu saldırısı düzenledi. Al-Dabit Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda birçok evin ise hasar gördüğü aktarıldı. Topçu saldırısının düzenlediği bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı