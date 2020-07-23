Esad güçlerinden İdlib'e roket saldırısı: 2 yaralı Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyindeki Ayn Laroz köyüne düzenlediği roket saldırısında 2 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyindeki Ayn Laroz köyüne düzenlediği roket saldırısında 2 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in güneyindeki Ayn Laroz köyüne roket saldırısı düzenledi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Esad güçlerinin Ayn Laroz köyüne 5 roketin attığı ve saldırıda 2 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki evlerde büyük maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - İDLİB

Kaynak: İHA