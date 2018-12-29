Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi

Terör örgütü YPG'nin, Türkiye'ye harekatına karşı Şam'a yaptığı yardım çağrısından kısa süre sonra, Suriye ordusu ülkenin kuzey sınırındaki kente girdiğini ilan etti.ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada ise Suriye ordusunun Münbiç'in merkezinde olmadığı belirtildi.

SURİYE ORDUSU: MÜNBİÇ'E GİRDİK

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, askeri güçlerinin Türkiye'nin operasyon hedefinde olan Münbiç'e girdi duyuruldu. Ordunun açıklaması, terör örgütü YPG'nin Şam rejiminin Münbiç'te kontrolünü devralmaya çağırmasından kısa süre sonra geldi. Açıklamada, ordunun tüm Suriye vatandaşlarının ve bölgede bulunan diğerlerinin tam güvenliğinin garantörü olduğu öne sürüldü.

KOALİSYON: SURİYE ORDUSU MÜNBİÇ'TE DEĞİL

Suriye ordusunun 6 yıl sonra kente girdiği iddiaları, kısa süre içinde ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Koalisyonun Twitter hesabından İngilizce ve Arapça yapılan açıklamada, Münbiç'teki mevcut askeri üslenme ile ilgili bir değişim yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu iddiaların doğruluğu ile ilgili bulgu bulunmuyor. Herkese, Münbiç'in bütünlüğüne ve burada yaşayan halkın güvenliğine saygı duyma çağrısı yapıyoruz." denildi.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Amerikalı Yarbay Earl Brown da "Görevimiz değişmedi. Bilinçli ve kontrollü bir çekilmeyi gerçekleştirirken ve askerlerimizin güvenliği için tüm adımları atarken, koalisyon ortaklarımıza da yardım etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN: KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ordusunun Münbiç'e girip bayrak diktiği haberlerini ilişkin "Kesinleşmiş bir şey yok. Bu psikolojik bir harekat." yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"PSİKOLOJİK ÇALIŞMA VE EYLEM"

"Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil."



"Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."

ÖSO: MÜNBİÇ'E DOĞRU HAREKETE GEÇTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Münbiç'e doğru harekete geçildiğini duyurdu.

Askeri ilerleyişin duyurusu Twitter üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ulusal ordu konvoyları cephe hattına doğru ilerlemeye başladı. Münbiç'i özgürleştirmek için yapılabilecek bir askeri operasyon için tamamen hazırız" paylaşımı ile yapıldı.

RUSYA'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette bu durum, istikrara katkı yapacaktır. Hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgenin genişlemesi, hiç şüphesiz olumludur." dedi.

Peskov, Münbiç'teki yeni durumun, Cumartesi günü Türk heyetinin Moskova'ya yapacağı ziyarette de ele alınabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

TÜRKİYE HEYETİ RUSYA'YA GİDİYOR

Kremlin'deki toplantıda, Türkiye adına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bulunacağı açıklanmıştı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE ÜST DÜZEY ZİYARET

Cuma günü ABD Ulusal Güvenlik Bakanı John Bolton da Ocak ayında Türkiye ve İsrail'e ziyaretler gerçekleştireceğini duyurdu. Washington'da gazetecilere konuşan Bolton, Suriye'deki Amerikan askerlerinin eve dönüşü sürerken müttefikleriyle DAEŞ'e karşı mücadelenin bir sonraki adımında ortaklığı nasıl sürdüreceklerini ve bölgede karşılaşabilecekleri güvenliğe ilişkin zorlukları masaya yatıracaklarını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanı John Bolton

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık'ta Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı almıştı. Washington'un kararı sonrası terörö örgütü YPG, işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başlamıştı.

Terörö örgütü YPG, bu görüşmelerde Rusya'dan, Suriye ordusunun kontrolleri altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amerikan askerinin çekilmesinin ardından onların elindeki bölge, Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump

MÜNBİÇ NEREDE?

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç, Fırat Nehri'nin 30 km batısında. Kent, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde bir kaza olan Münbiç'e 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Suriye'deki iç savaş öncesi yapılan son nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu.