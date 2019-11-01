Esad'dan 'güvenli bölge' yorumu: Suriye'nin kuzeyinde devlet kontrolünü sağlamamıza yardımcı olacak

01.11.2019 00:22

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin kuzeyindeki Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde aşamalı olarak devlet otoritesini sağlayacaklarını söyledi.



Esad, Türkiye ve Rusya arasında varılan ve 30 kilometrelik derinliği kapsayan 'güvenli bölge' anlaşmasını, bu hedefe ulaşılması için Şam'a yardımcı olacak bir adım olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle