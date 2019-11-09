Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor

Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin göçmenleri gönderme tehdidinden korkarken, Suriye’deki terörizmi desteklemeyi sürdürmelerin ikiyüzlülük olduğunu” iddia etti.

09.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:29
Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor

Devlet Başkanı Beşar Esad, " ülkelerinin, 'nin göçmenleri gönderme tehdidinden korkarken, Suriye'deki terörizmi desteklemeyi sürdürmelerin ikiyüzlülük olduğunu" söyledi.


Esad, Avrupa'nın ilk endişesinin Türkiye'nin göçmenleri kendisine göndermesi olmaması gerektiğini savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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