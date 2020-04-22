Esad'a bağlı bir komutan Almanya'da ilk kez yargı önüne çıkıyor Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusundan yüksek rütbeli bir asker, işkence yaptığı suçlamasıyla perşembe günü Almanya'da yargı önüne çıkacak

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusundan yüksek rütbeli bir asker, işkence yaptığı suçlamasıyla Almanya'da yargı önüne çıkacak. Suriye'de Şam yönetimine muhalif 4 bin kişiye yapılan işkenceyi yönettiği iddia edilen eski komutan Enver R, perşembe günü Almanya'nın Kobletz kentindeki Yüksek Bölgesel Mahkeme'de hakim karşısına çıkacak. Albaya yardım ettiği iddia edilen Eyed E de aynı davada yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com