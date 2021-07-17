ESA Open Fire All Stars başlıyor!

ESA Esports yeni bir turnuvayla karşınızda!

VALORANT severlerin dikkatine! Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşanacağı ESA Open Fire All Stars başlıyor. ESA Esports düzenlediği turnuvalarla sizlere ardı arkası kesilmez bir eğlence yaşatıyor. İsterseniz turnuvanın detaylarına gelin birlikte göz atalım.

Türkiye'nin en büyük 8 VALORANT takımının 125.000 TL'lik ödül havuzu için mücadele edeceği ESA Open Fire All Stars; 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya davet alacak 8 takım henüz açıklanmadı ancak ESA Esports'un aktardığı bilgilere göre turnuvaya katılacak takımlar 19 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

Turnuvanın finalleri ise 7 Ağustos tarihinde ESA Espor Arena'da OFFLINE olarak gerçekleşecek.

Playerbros ekibi olarak şimdiden turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros