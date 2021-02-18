ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası başlıyor!
Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından
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haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=esa esports">söz ettirenESA Esports ininal PUBGM Turnuvası ile devam ediyor! Türkiye'nin en başarılı 4 PUBG Mobile espor takımının daveti ile gerçekleşecek turnuvada rekabeti doruklarda hissedeceğiz!
ininal sponsorluğunda ve toplam 20.000 TL ödüllü turnuva, 22 Şubat – 7 Mart 2021 tarihlerinde geneli BO3 ve final BO5 formatında oynanacak ve tüm maçlar saat tam 19: 00'da ESA Esports NimoTV kanalında yayınlanacak.
Davet usulü gerçekleşecek turnuvaya katılacak olan takımlar şu şekilde;
FastPay Wildcats
Digital Athletics
Futbolist
Blaze Esports
Turnuvanın ödül dağılımı ise şu şekilde:
1. 10.000 TL
2. 5.000 TL
3. 3.000 TL
4. 2.000 TL
Turnuva başvuru formuna ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros