ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası başlıyor!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=esa esports">söz ettiren ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası ile devam ediyor! Türkiye'nin en başarılı 4 PUBG Mobile espor takımının daveti ile gerçekleşecek turnuvada rekabeti doruklarda hissedeceğiz!

ininal sponsorluğunda ve toplam 20.000 TL ödüllü turnuva, 22 Şubat – 7 Mart 2021 tarihlerinde geneli BO3 ve final BO5 formatında oynanacak ve tüm maçlar saat tam 19: 00'da ESA Esports NimoTV kanalında yayınlanacak.

Davet usulü gerçekleşecek turnuvaya katılacak olan takımlar şu şekilde;

FastPay Wildcats

Digital Athletics

Futbolist

Blaze Esports

Turnuvanın ödül dağılımı ise şu şekilde:

1. 10.000 TL

2. 5.000 TL

3. 3.000 TL

4. 2.000 TL

Turnuva başvuru formuna ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros