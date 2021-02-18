ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası başlıyor!
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ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası başlıyor!

18.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:46
ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası başlıyor!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=esa esports">söz ettiren ESA Esports ininal PUBGM Turnuvası ile devam ediyor! Türkiye'nin en başarılı 4 PUBG Mobile espor takımının daveti ile gerçekleşecek turnuvada rekabeti doruklarda hissedeceğiz!

ininal sponsorluğunda ve toplam 20.000 TL ödüllü turnuva, 22 Şubat – 7 Mart 2021 tarihlerinde geneli BO3 ve final BO5 formatında oynanacak ve tüm maçlar saat tam 19: 00'da ESA Esports NimoTV kanalında yayınlanacak.

Davet usulü gerçekleşecek turnuvaya katılacak olan takımlar şu şekilde;

FastPay Wildcats

Digital Athletics

Futbolist

Blaze Esports

Turnuvanın ödül dağılımı ise şu şekilde:

1. 10.000 TL

2. 5.000 TL

3. 3.000 TL

4. 2.000 TL

Turnuva başvuru formuna ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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