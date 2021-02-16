ESA Esports 3 milyon TL yeni yatırım aldı!

Gerçekleştirilen bu yatırım turuna yerli ve yabancı yatırımcılar katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ESA Esports & Media Kurucu Ortak ve CEO'su Lale Ergin; "Türkiye'den çıkan, uluslararası seviyede bir espor organizasyon, içerik ve medya şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yatırımdan gelen kaynağı öncelikle altyapı yatırımlarımızı tamamlamak, operasyonlarımızı ve ekibimizi büyütmek amacıyla kullanacağız. Espor şirketleri son dönemde yatırımcıların oldukça ilgisini çekiyor." dedi.

Ergin şöyle devam etti; "Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kişinin video oyunları oynadığı tahmin ediliyor. Bunun içerisinde espor turnuvalarını seven, oynayan ve takip eden de çok önemli bir kitle var ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu da ülkemizde espor ekosisteminin potansiyelini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde espor ve video oyunları sektörüne erken giren markalar ve oluşumlar bu rüzgardan yararlanacak."

ESA Esports & Media, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren, düzenlediği espor organizasyonları, ürettiği dijital içerikler ve eğlence sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ile Türkiye'de ve komşu coğrafyalarda pazar lideri olmayı vizyon edinmiş bir "yeni medya" şirketidir.

Fiziksel ve online olarak, ESA Esports & Media markalı espor liglerine ve turnuva organizasyonlarına ev sahipliğini yapar. Türkiye'nin en büyük espor arenası ve stüdyosunda video oyunları ve espor temalı, ilgi çekici içerikler üretir. Bu içerikleri çeşitli dijital platformlarda yer alan ESA Esports & Media kanallarında yayınlar ve oyunculara tam bir espor deneyimi yaşatır.

Kaynak: ESporTimes