ESA, daha yaşanabilir gelecek için eylem planı hazırladı

Eyüpsultan Belediyesi ESA Anaokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okullarda Orman Projesi Biyoçeşitlilik ve Orman Yangınları konulu Yıllık Eylem Planı hazırladı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanan, bir çevre eğitim programı olan Okullarda Orman Programı kapsamında hazırlanan eylem planı, okul öncesi, ilk ve ortaokullarda, orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması amacını taşıyor.

Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması programın ana felsefesini oluşturuyor.

Hazırlanan eylem planına göre, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara ve ailelerine çevre bilinci kazandırmak, orman yangınlarına karşı duyarlılığı artırmak, biyoçeşitlilik konusunda bilgilendirmek, Geri Dönüşüm, hayvan sevgisi, erozyon, enerji tasarrufu gibi konularda duyarlılığı artırmak için her ay düzenli olarak bir takım etkinlikler yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi ESA Anaokulu 2021/2022 dönemi "Biyoçeşitlilik ve Orman Yangınları" eylem planı ile ilgili projeye başvuru gerçekleştirdi. 25. 10. 2021 günü TÜRÇEV tarafından açıklanan liste sonucunda eylem planı onaylanan 525 okul arasına girmeyi başaran ve çalışmalara başlayan Eyüpsultan Belediyesi ESA ilk dönem ilgili eylem planının gerçekleştirilmesi ve raporlanması sonucunda Okullarda Orman Sertifikası, sonrasında takip eden dönemin yani 2 yıl sonunda yapılacak raporlama ve etkinlik çalışmaları ile "Okullarda Orman Bayrağı" almaya hak kazanabilecek.

Bu etkinliklerden bazıları uygulamaya konulurken bazıları ise önümüzdeki süreçte faaliyete geçirilecek.

Aylara göre yapılacak eylem ve etkinliklerden uygulaması yapılanlar şöyle:

Ekim ayı programı

• Okullarda Orman projesi kayıt işleminin yapılması. Güncel tema "Biyoçeşitlilik ve Orman Yagınları" "bilgi toplanması.

• Okullarda orman öğretmen komitesinin toplanarak eylem planı oluşturması

• Okulumuzun Okullarda Orman Projesinin başladığını kurum resmi web sitesinde duyurulması

• Okullarda Orman" panosunun oluşturulması

• 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü adına okulumuza evcil hayvanların misafir edilmesi, mama(kedi, köpek)hazırlanıp sokak hayvanlarının beslenmesi

• Okulumuzda bulunan ağaçların isimlendirilmesi

• Aile katılımlı olarak çevrede sokak hayvanları için su içme alanları oluşturma

• Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm sembolünün incelenmesi. Tükettiğimiz ürünlerdeki geri dönüşüm işaretlerini bulunması, ÇEVKİ ve Arkadaşlarıyla Geri Dönüşüm eğitici videosu izlenmesi

• Okulda bulunan çöp ayrıştırma kutularının çocuklara tanıtılması

• Okulumuz bitki ekim alanları için toprağın kazılıp havalandırılması

• Velileri proje hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Kasım ayı programı

• Biyoçeşitlilik hakkında bilgi edinme ve pano hazırlanması

• Çiftlik hayvanlarında biyoçeşitlilik temasının kurum çiftlik alanında incelenmesi

• Kış sebzelerinin ekimi için aileler ile işbirliğinin yapılması

• Okulumuzdaki meyve ağaçlarından meyvelerin toplanıp reçel yapılması

• Meyve tohumlarının korunması ve toplanması, tohum bankasının oluşturulması

• Ihlamur ağaçlarının tanıtılması ve okulumuz bahçesinde ıhlamur kaynatılıp içilmesi

• Orman temalı mutfak atölyesinde kurabiye yapılması

• Okul bahçesinin temizliğinin yapılması etkinlikleri yapıldı.

Aralık ayı programı

• Nesli tükenen hayvanlar hakkında velilerden afiş oluşturulması

• Nesli tükenen, tükenmekte olan hayvanlar için eğitici video izlenmesi

• Nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanlar için video izlenmesi

• Nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanlarla alakalı hikaye kitabı okunması

• Erozyon ile ilgili bilgi edinilmesi ve bilgi araştırılmasının yapılması

• Erozyon ile mücadele konulu eğitici video izlenmesi

• Erozyon ile mücadelede fidan ekimi için ailelerin bilgilendirilmesi

• Erozyon ve toprak temalı hikayenin okunması(dolan sihirli ağaca) etkinlikleri yapıldı.

Gelecek aylarda yapılacak etkinlikler ise şöyle:

Ocak ayı programı

• Enerji tasarrufu hakkında bilgi toplanması,

• Enerji tasarrufu konulu eğitici, video izletilmesi, sohbet edilmesi

• Okulumuzda bulunan pedallı bisikleti enerji tasarrufuna dönüştürerek lambasının hareket enerjisi ile yanmasının sağlanması

• Okulumuzda bulunan ışıklandırmaların güneş enerjili gece lambası ile değiştirilmesi

• Evde, okulda ve çevrede tasarruf yapıyorum, hayatımda uyguluyorum konulu ofisler hazırlanıp, ailelerin bilgilendirilmesi etkinlikleri yapılacak.

Şubat ayı programı

• Orman yangınlarının sebepleri konulu sohbet edilmesi

• Orman yangınlarnın önlenmesi için neler yapılır beyin fırtınası

• Çevre kirliliği ile ilgili video izlenmesi

• Orman yangınlarının sebepleri hakkında bilgi toplanması

• Orman yangınlarının önlenmesi için eğitici belgesel izlenmesi

• İklim krizi ve iklim değişikliği hakkında beyin fırtınası yapılması

• Küresel erime konulu deneyin yapılması

• Yetiştirilen bitkilerin toplanması

Mart ayı programı

• Orman haftasının kutlanması

• Ormanımı temiz tutuyorum temalı velilerle çevrede bulunan orman temizliğine katılım sağlanması

• Okulumda fidan ekiyorum temalı fidan ekilmesi

• Ormanlarımı tanıyorum konulu çevredeki ormanların afişinin oluşturulması

• Ormanın en sıradan ağacı hikayesinin okunması

• Kil çalışmasından aile katılımı olarak özgün ağaçların oluşturulması ve sergilenmesi

• Bitki yetiştirme konulu çocukların görevlendirilip saksı çiçeğini büyütmeleri

• Fasulyemi yetiştiriyorum temalı fasulyelerin yetiştirilmesi

• Benim canım fasulyem hikayesinin okunması

• 22 Mart su gününün kutlanması "su şarkısının öğrenilmesi'

Nisan ayı programı

• Bahara merhaba temalı doğadaki renklerin keşfedilmesi

• Benim gözümden çevre adlı çalışmanın yapılması

• Aile katılımı olarak yapraklardan kolaj yapılması okulda sergilenmesi

• Bahar sebzelerinin okul bahçesine ekilmesi

• Lale festivaline aile katılımı olarak gezi düzenlenmesi

• İlkbaharın değişimi olarak belgeselin izlenilmesi

• Toplanan çeşitli yapraklarla baskı çalışması yapılması

Mayıs ayı programı

• Aile katılımı olarak çiçek ekimi yapılması

• Artık materyellerinden geri dönüşüm kostümlerinin yapılması ve okulda defile yapılması (aile katılımı)

• Okulumuz bahçesinde çember kurularak hikaye okunması

• Geri dönüşüm konulu eğitici videoların izlenmesi

Haziran ayı programı

• Geri dönüşüm konulu hikaye kitabının okunması

• Okul dışarda günü olarak bahçede etkinlik yapılması

• Çevre koruma haftasının kutlanması etkinlik yapılması

• Program raporlarının oluşturulup TÜRÇEV'e yollanması

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