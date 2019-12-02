ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri
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ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri

(ESA) astronotu ve uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.


"Geldiğimiz ilk günden beri koşuşturuyoruz." şeklinde espri yapan İtalyan astronot ilk haftadan itibaren kendilerini yoğun bir tempo içerisinde bulduklarını açıklıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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