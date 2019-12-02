ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.



"Geldiğimiz ilk günden beri koşuşturuyoruz." şeklinde espri yapan İtalyan astronot ilk haftadan itibaren kendilerini yoğun bir tempo içerisinde bulduklarını açıklıyor. Euronews.com'da Görüntüle