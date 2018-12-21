Eş Zamanlı Fetö Operasyonuna 15 Tutuklama

Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış 'kripto' Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınarak adli makamlara sevk edilen 21 şahıstan 15'i tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Mardin adliyesine otobüsler ile getirilen 21 FETÖ şüphelisi adliyede savcılık ifadesinin ardından bir üst mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15 kişi için tutuklama kararı verildi. Gece yarısı sonuçlanan mahkemede 15 FETÖ şüphelisi tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA