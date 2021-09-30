Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi

ANKARA (Haberler.com) - Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Pazar sahte para şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteyi yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda, örgüt üyelerinin bastıkları sahte paraları Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında piyasaya sürdükleri tespit edilirken, operasyonun detayları Sabah gazetesinin haberinde paylaşıldı.

TÜRK LİRASINA HALI İSMİ VERMİŞLER

Sabah'ın haberine göre şüphelileri adım adım izleyen, görüştükleri kişileri, kaldıkları evleri, gittikleri kafeleri, iş yerlerini tespit eden polisin bir yıl süren çalışmasının ardından 20 ilde yapılan operasyonda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı. Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden haber leşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk Lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞ

Soruşturma dosyasında matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Örgüt yöneticisi Cemal Durdubaşın'ın ölümünden dolayı örgüt lideri Ensari V. ile örgütün tüm üyelerinin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.

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