Eş zamanlı denetimlerle su ürünlerinde sıkı takip
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Eş zamanlı denetimlerle su ürünlerinde sıkı takip

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Eş zamanlı denetimlerle su ürünlerinde sıkı takip

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması, yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması ve getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Eskişehir'in iç sularında ve toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması, yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması ve getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Eskişehir'in iç sularında ve toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, gerçekleştirilen denetimler ile ilgili olarak, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerimizce program dahilinde İlimiz merkezinde faaliyette bulunan toplam 55 adet su ürünleri perakende satış yeri ile ilimiz iç sularında, su ürünleri avcılığı kapsamında ticari ve amatör balıkçılık yapanlara yönelik olarak 13 gölette geçtiğimiz hafta denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı bir durumla karşılaşılmamış olup, su ürünleri satışı yapan işletmeler ile ticari ve amatör balıkçılarımıza kontrol görevlilerimizce su ürünleri mevzuatı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla İl Müdürlüğümüzün kontrol ve denetimleri aralıksız olarak devam edecektir." - ESKİŞEHİR

Eş zamanlı denetimlerle su ürünlerinde sıkı takip
Eş zamanlı denetimlerle su ürünlerinde sıkı takip
Eş zamanlı denetimlerle su ürünlerinde sıkı takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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