Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı

05.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:43

İran ile Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşın eşiğine getirine General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD askeri üsleri hedef oldu.



Irak'ta dün gece ABD hedeflerine yapılan füzeli saldırıların arından Amerikan ve Kenya ordusu tarafından kullanılan Kenya-Somali sınırı yakınındaki Simba Kampı da Eş Şebap örgütünün hedefi oldu. Sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda bir aracın patlaması sonucu çeşitli hava araçları ve helikopterler tahrip olurken, üste bulunan askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda 4 Eş Şebap militanı öldürüldü. Euronews.com'da Görüntüle