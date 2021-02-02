Eş-Şebab'tan Somali'de askerlere pusu: 8 ölü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askerlere kurduğu pusuda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Yetkilisi Abshir Mohamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü üyelerinin Aşağı Şabel bölgesinde başkent Mogadişu'ya mal taşıyan araçlara eşlik eden askeri personeli hedef aldığını söyledi.

Doonka mıntıkasında yapılan saldırıda 6 askerin ve 2 şoförün hayatını kaybettiğini belirten Mohamed, yaralıların Afoye kasabasına taşındığını aktardı.

Saldırıyı, Eş-Şebab üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş