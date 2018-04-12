Es-Es Bando'ya Bilecik'te Rakip Yetişiyor

Bilecik'te 10-14 yaş arası 16 erkek çocuk okul çıkışı Bilecikspor Bando Takımı'nda eğitim alırken, tek amaçları Es-Es Bando gibi olmak.

Bilecik 1. Amatör Liginde mücadele eden Bilecikspor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından kabul edilen "Bilecikspor Kulübü Fan Takımı" projesi meyvelerini vermeye başladı. 16 minik yürek haftanın belli günlerinde arkadaşları gibi bilgisayar başında oyun oynamak yerine Bilecikspor Kulüp Binası'na gelerek, Bilecikspor Bando Takımı'nda ritim hocaları eşliğinde eğitim alıyorlar. Miniklerin tek hayali Es-Es Bando gibi olmak, başka bir hayalleri ise; bir Eskişehirspor maçında Es-Es Bando ile birlikte çalmak.

"Bu projede olmaktan onur duyuyorum"

Bilecikspor Bando Takımı Ritim hocası Onur Çakçak, Bilecik Belediyesi bünyesinde ritim hocalığı yaptığını anlatarak, "Bilecikspor bünyesinde 'Fan Takımı' adı altında böyle bir proje teklifi geldi. Harun Dilek başkan bu teklifi sunduğunda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bende bu projeyi seve, seve destek verdim. Bu projede olmaktan onur duyuyorum. Okulda olan arkadaşlarımızı topladık, çocuklarımızı topladık. Bu kardeşlerimiz saat 4'e kadar okula gidiyor. 4'den sonra Bilecikspor Kulübü binasına geliyorlar. Biz bu arkadaşlarımıza sporla, müzikle her türlü sosyal aktivite de yanlarında olmayı düşünüyoruz. Şuan bünyemizde 16 arkadaş var. Bunlar 6 borazancı, 6 trampetçi, 4 tane de davulcu olarak 16 kişi. İleri ki zamanlarda daha da büyümeyi düşünüyoruz. İlerde Es-Es Bando gibi tribünlerde bu arkadaşlarımızı bu kardeşlerimizi yetiştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Amacımız gençlerin öz güvenlerini sağlamak"

Bilecikspor Başkanı Harun Dilek ise, projenin amacından bahsederek, "Projemizin amacı 10-14 yaş arası bu kardeşlerimizi Bilecikspor alt yapısında görev vermek. Buradaki amacımız topluma, millete ve devletimize düzgün kendi ne yaptığını bilen gençleri yetiştirmek, öz güvenlerini sağlamak. Bu projemizin amacı bu kardeşlerimizin okuldan sonra ki vakitlerini bilgisayar başında değil Bilecikspor tesislerinde ritim aletleri çalarak boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak. Boş zamanlarında kötü alışkanlıklarından uzak tutmak ve toplu şekilde hareket etmek, toplu şekilde hareket ettirmeyi onlara kazandırmak" dedi.

"Bilecikspor Fan Takımını kurup tıpkı bir Es-Es Bando gibi tribünlerde yer almak"

Başkan Dilek, projenin 7 aylık bir proje olduğunu belirterek, "Bu projemiz 7 aylık bir proje fakat biz bunu 7 ayla sınırlı tutmak istemiyoruz. Bu işin devamını getirmek istiyoruz. Bu konuda da gerekli girişimleri şuanda yapıyoruz. Sağ olsunlar gerekli sanayici ağabeylerimiz desteklerini esirgemediler. Eskişehirspor'un Es-Es Bando takımı tribünlerde yer alıp taraftarlar arasında çok güzel bir grup oluşturmuşlar. Tüm Türkiye'nin beğenisini kazanıyorlar. Eskişehir ekibine bizim de çok büyük bir beğenimiz var. Biz onları örnek alıp bu şekilde bir grup kurup Bilecik Fan Takımı Bandosunu oluşturmak için çalışmalara başladık. Çok da güzel gidiyor çalışmalar. Haftanın belirli günleri burada Bilecik Spor Kulübü Tesislerinde ritim dersleri müzik derslerini alıyorlar. Buradan çıkışta da Bilecik Edebali Stadyumunda futbol antrenmanlarına katılıp boş zamanlarını çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çocukların tek hedefi Es-Es Bonda ile çalmak

16 kişilik Bilecikspor Bando Takım'ında borazancı olarak yer alan Osmangazi Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Gürkan Demirkıran, projeye hem destek vermek amacıyla bu projede yer aldığını anlatarak, "Burada hem vakit geçiriyoruz hem de müziğimiz daha çok gelişiyor. Bu yüzden müzik derslerimizden daha iyi bir not alabiliyoruz. Tribünlerde borazan çalmayı istiyorum" dedi.

Mustafa Aydemir ise; öncelikle Harun Dilek ve Onur Çakçak hocasına teşekkür ederek, "Bizi buralara getirdikleri için bize bu müzik aletlerini öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikler bazı müzik çalmayı arkadaşlarımızla daha iyi vakit geçirmeyi öğretti. İlerdeki amacımız Bilecik'i temsil etmek. Arkadaşlarımla diğer takımlara bando takımı olarak birlikte gideceğiz ve orada müziklerimizi çalıp taraftar gibi takımımıza yardım edeceğiz" dedi.

Son olarak takımın diğer bir müzisyeni Haktan Arslan ise; "Bu Bilecikspor Fan Takımı projesiyle hem boş vakitlerimizi doldurduk hem de biraz müzik aleti çalmayı öğrendik. Buradan Harun başkanıma teşekkür ederim. İlerde hedefimiz Es-Es Bando gibi bir takım oluşturmak. Bir de büyük bir futbolcu olmak. Amacımız Es-Es Bando gibi takımımıza tribünde destek vermek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK