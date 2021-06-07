Es Çocuk Evi'nde çocuklara tarımsal üretim eğitimi
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Es Çocuk Evi'nde çocuklara tarımsal üretim eğitimi

Es Çocuk Evi'nde çocuklara tarımsal üretim eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler, okulun hemen yanında, kendileri için kurulan bahçede tarımsal üretim yapmayı öğreniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu Es Çocuk Evi'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu öğrenciler, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ortaklığında kendileri için kurulan bahçede tarımsal üretimi öğreniyor. Özel bir proje olarak Avrupa Birliği'nden destek alınarak açılan merkezden öncelikli olarak anne veya babası cezaevinde olan çocukların faydalandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelere de öncelik tanındığını belirttiler. Es Çocuk Evi'nde okul öncesi eğitimi gören öğrenciler, öğretmelerinin onlar için hazırladığı bahçede biber, salatalık, domates ve patlıcan gibi sebze ve meyvelerin fidelerini ektiler. Tarımsal üretim yapmayı öğrenen çocuklar, hem bitkileri tanıyor hem de toprakla uğraşarak eğlenceli vakit geçiriyorlar. Üretim yapılan alanda işbirliği ile çalışmayı da öğrenen minikler, ektikleri sebze fidelerinin büyüme aşamalarını da gözlemleyecek.

? Pandemi sebebiyle kapalı olduğu zamanlarda Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi'nden hizmet alan miniklerin, bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici eğitimleri evden devam etti. Haziran ayı normalleşme kararları ile birlikte kreşlerin açılmasıyla yüz yüze eğitimlerin de başladığı Es çocuk Evi'nde öğrenciler öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kaynak: Bültenler

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