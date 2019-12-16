Eş cinsel reklamları kaldırdığı için tepki gören Hallmark özür diledi
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Eş cinsel reklamları kaldırdığı için tepki gören Hallmark özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Hallmark kanalı, eş cinsellerin evlendiği reklamları yayından çekmesinin ardından yoğun tepki alınca kamuoyundan özür diledi.

16.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:17
Eş cinsel reklamları kaldırdığı için tepki gören Hallmark özür diledi

'nde (ABD) yayın yapan Hallmark kanalı, eş cinsellerin evlendiği reklamları yayından çekmesinin ardından yoğun tepki alınca kamuoyundan özür diledi.


Hallmark Channel, bir düğün organizasyon firmasının iki kadının evlendiği reklamını muhafazakar kesimden gelen tepki üzerine yayından çekmesi üzerine sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Hallmark CEO'su Mike Perry, firmasının reklamı kaldırma kararını 'yanlış' olarak nitelendirdi ve bir özür mesajı yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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