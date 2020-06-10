Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti (2)
EŞOFMANLA KENDİNİ ASMIŞİzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle koyulduğu cezaevinde intihar eden Ercüment A.'nın, koğuş tuvaletinde kendisini eşofmanı ile astığı öğrenildi.
10.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29
EŞOFMANLA KENDİNİ ASMIŞ
İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle koyulduğu cezaevinde intihar eden Ercüment A.'nın, koğuş tuvaletinde kendisini eşofmanı ile astığı öğrenildi.
TİRE (İzmir),
Kaynak: DHA