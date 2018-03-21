Eş Cinayeti Davası Sanığına Müebbet Hapis

Antalya'da, boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, müştekiler Tacettin Demir, Yasemin Şahiner ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şentürk, eşini Afyonkarahisar'a götürmek için Antalya'ya geldiğini, fakat eşinin ailesi tarafından kendisine oyun oynandığını öne sürdü.

Eşinin sürekli yanlış yönlendirildiğini, onu öldürme niyetinin olmadığını savunan Şentürk, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Şentürk'e, eşi Cemile Şentürk'ü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, bacanağı Mustafa Şahiner'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, sanık Şentürk'ü "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay, baldızı Yasemin Şahiner ve eşine yönelik "tehdit" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 Şubat 2017'de sanık Vural Şentürk, eşi Cemile Şentürk'ü tabancayla öldürmüş, bacanağı Mustafa Şahiner'i yaralamıştı.